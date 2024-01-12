МИД России осудил авиаудары США по Йемену

11 января Совет безопасности ООН принял проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Документ поддержали 11 стран. Четыре страны — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик — воздержались. Уже после принятия проекта резолюции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об обеспокоенности Москвы, что документ послужит поводом для развязывания военных действий в регионе.