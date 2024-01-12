МИД России осудил авиаудары США по Йемену

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — заявила Захарова.
В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке союзников нанесли серию ракетных и авиаударов по городам Северного Йемена, контролируемым проиранским движением «Ансар Аллах» (хуситы).
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило, что продолжит атаки на гражданские суда в Красном море, связанные с Израилем. Об этом сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям в X (ранее Twitter) на фоне авиаударов США и союзников.
Россия попросила провести срочное заседание Совета безопасности ООН. Позже в постпредстве сообщили, что на заседании 12 января около 23:00 по мск состоится открытый брифинг в связи с ударами по Йемену.
Хуситы с ноября препятствуют судоходству в Красном море под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль судов из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.
11 января Совет безопасности ООН принял проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Документ поддержали 11 стран. Четыре страны — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик — воздержались. Уже после принятия проекта резолюции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об обеспокоенности Москвы, что документ послужит поводом для развязывания военных действий в регионе.