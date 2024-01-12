Кандидат в президенты РФ пообещал Екатеринбургу больше денег и выборы мэра

«Больше 400 млрд рублей — это общий бюджет Свердловской области. Для вас не секрет, что в рамках межрегиональных трансфертов из Екатеринбурга уходит порядка 250 млрд, а обратно возвращается только 85. Вот так у нас устроено налогообложение. Все деньги у нас в Москве», — добавил кандидат, обещая изменить положение дел. Кроме того, он анонсировал, что партия готовит законопроект, согласно которому в РФ будет действовать тотальная электронная демократия. Люди будут принимать участие в общественных обсуждениях и чувствовать себя в цифровом мире чуть свободнее.