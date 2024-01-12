Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава

КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» выразили протест в Кишиневе против слияния центральной инфекционной больницы страны с дерматологической, они требуют отставки главы минздрава Аллы Немеренко.
Ранее врачи и персонал кишиневской инфекционной больницы имени Тома Чорбэ и кождиспансера «Кодру» пикетировали здание правительства республики, выражая протест против решения минздрава о слиянии этих двух медучреждений. Манифестанты заявляли, что истинная цель реорганизации медучреждений — приватизация дорогостоящего участка земли в центре Кишинева. К протестующим присоединились гражданские активисты, общественные деятели и ряд оппозиционных политиков.
«Закрытие уникальной инфекционной больницы имени Тома Чорбэ — некомпетентное решение властей. Мы установили арт-инсталляцию как символ того, как нынешняя партия власти “Действие и солидарность” (ПДС) относится к системе здравоохранения, ее уничтожая. Можно сказать, молдавская медицина больна. И имя этой болезни — министр здравоохранения Алла Немеренко. Она должна уйти в отставку из-за своей некомпетентности, а не закрывать больницы», — заявил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский.
Инсталляция выставлена у здания инфекционной больницы имени Чорбэ. Она состоит из больничной койки, застеленной белым бельем, на которой лежит будто окровавленная рубашка со вбитым в нее желтым колом (желтый цвет — символ правящей партии).
В конце декабря правительством было одобрено решение о переводе персонала инфекционной больницы имени Тома Чорбэ, находящейся в центре Кишинева, в дерматологическую больницу в пригороде столицы, в Кодру. Немеренко объяснила эту необходимость тем, что в больницах плохие условия для пациентов, заверив, что здания больницы имени Чорбэ будут законсервированы и отремонтированы.
Минздрав сообщал, что медучреждениям требуется дополнительное финансирование, которого на данный момент у правительства нет. Больницу имени Тома Чорбэ построили в 1896 году, и срок эксплуатации здания давно истек. В ведомстве считают, что больница не соответствует современным требованиям, что, по мнению чиновников, влияет на качество и безопасность медицинского обслуживания.