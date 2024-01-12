Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава

«Закрытие уникальной инфекционной больницы имени Тома Чорбэ — некомпетентное решение властей. Мы установили арт-инсталляцию как символ того, как нынешняя партия власти “Действие и солидарность” (ПДС) относится к системе здравоохранения, ее уничтожая. Можно сказать, молдавская медицина больна. И имя этой болезни — министр здравоохранения Алла Немеренко. Она должна уйти в отставку из-за своей некомпетентности, а не закрывать больницы», — заявил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский.