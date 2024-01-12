В Пермском крае после прокурорской проверки уволили чиновника

«В суд направлено исковое заявление о признании требований прокуратуры законными, обоснованными и увольнении служащего в связи с утратой доверия. Кочевский районный суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сказано на сайте ведомства.
Прокуратура выяснила, что оплаченные из бюджета работы по содержанию дома детей-сирот чиновник принял без установленного законом порядка. Так же произошло и при строительстве спортивного объекта. Работы у подрядчика, который являлся родственником заместителю главы администрации, были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей исполнительной документации.