Британия анонсировала крупнейшую поставку дронов Украине

«Это будет крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов», — рассказали в офисе премьер-министра, уточнив, что речь идет о разведывательных, ударных и морских беспилотниках.
Пакет помощи также будет включать ракеты большой дальности, средства ПВО и артиллерийские снаряды.
В документе уточняется, что соглашение о сотрудничестве в области безопасности предусматривает обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в военной промышленности.
В рамках своего визита в Киев Риши Сунак намерен объявить о дополнительном пакете в £18 млн. «Часть этого финансирования пойдет на поддержку таких организаций, как ООН и Красный Крест, для оказания гуманитарной помощи на передовой, а £8 млн пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины от дальнейших атак России», — уточняется в заявлении.
С учетом нового пакета военной помощи общая сумма выделенных Великобританией средств составит £12 млрд. Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявлял, что в 2024-м правительство сможет предоставить Украине больше помощи, чем в 2023 и 2022 годах. В заявлении офиса премьер-министра страны говорится, что на военную помощь украинской армии выделено на £200 млн больше, чем в предыдущие два года.