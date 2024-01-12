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Британия анонсировала крупнейшую поставку дронов Украине

Великобритания выделила Украине военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024 и 2025 годах, говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Риши Сунака. В заявлении также говорится, что сегодня, 12 января, Риши Сунак посетит Киев, где подпишет с украинским президентом Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности.
Украина и Великобритания
Источник: AP 2023

«Это будет крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов», — рассказали в офисе премьер-министра, уточнив, что речь идет о разведывательных, ударных и морских беспилотниках.

Пакет помощи также будет включать ракеты большой дальности, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

В документе уточняется, что соглашение о сотрудничестве в области безопасности предусматривает обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в военной промышленности.

В рамках своего визита в Киев Риши Сунак намерен объявить о дополнительном пакете в £18 млн. «Часть этого финансирования пойдет на поддержку таких организаций, как ООН и Красный Крест, для оказания гуманитарной помощи на передовой, а £8 млн пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины от дальнейших атак России», — уточняется в заявлении.

С учетом нового пакета военной помощи общая сумма выделенных Великобританией средств составит £12 млрд. Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявлял, что в 2024-м правительство сможет предоставить Украине больше помощи, чем в 2023 и 2022 годах. В заявлении офиса премьер-министра страны говорится, что на военную помощь украинской армии выделено на £200 млн больше, чем в предыдущие два года.

дипломатия