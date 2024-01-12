Британия анонсировала крупнейшую поставку дронов Украине

С учетом нового пакета военной помощи общая сумма выделенных Великобританией средств составит £12 млрд. Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявлял, что в 2024-м правительство сможет предоставить Украине больше помощи, чем в 2023 и 2022 годах. В заявлении офиса премьер-министра страны говорится, что на военную помощь украинской армии выделено на £200 млн больше, чем в предыдущие два года.