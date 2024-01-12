Китай сообщил о прекращении огня в Мьянме

Прошлое соглашение о перемирии было заключено в декабре 2023 года. Спустя несколько дней боевые действия на севере и западе Мьянмы продолжились. В январе оппозиционный альянс взял под контроль Лауккай — столицу автономной зоны Кокан на китайской границе.