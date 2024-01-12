Китай сообщил о прекращении огня в Мьянме

«Китай надеется, что стороны конфликта в Мьянме смогут добросовестно выполнить эти договоренности, проявить максимальную сдержанность и решить проблемы путем диалога и консультаций», — заявила Мао Нин, ее слова приводит агентство Associated Press (AP).
Прошлое соглашение о перемирии было заключено в декабре 2023 года. Спустя несколько дней боевые действия на севере и западе Мьянмы продолжились. В январе оппозиционный альянс взял под контроль Лауккай — столицу автономной зоны Кокан на китайской границе.
Как отмечает Associated Press, переговоры о перемирии шли на протяжении двух дней в городе Куньмин на юго-западе Китая. Военные Мьянмы немедленно прекратить огонь, отвести военных и пойти на переговоры.
«Обе стороны пообещали не ставить под угрозу жизнь китайских граждан, проживающих в приграничных районах, а также подрывать безопасность китайских проектов и персонала в Мьянме», — рассказала Мао Нин.
В октябре альянс антиправительственных группировок Мьянмы начал наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан на границе с Китаем. Повстанцы захватили более 200 военных объектов и несколько городов в двух штатах.
Китай помогает в урегулировании политической ситуации в Мьянме, поскольку эта страна играет важную роль в инициативе «Один пояс — один путь» в Юго-Восточной Азии. Согласно ей, по юго-западному побережью Мьянмы должна пройти крупная железнодорожная ветка, которая свяжет китайскую провинцию Юньнань и мьянманский город Кьяукпью.
В августе в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме участвовали российские военные.
Анастасия Ларина