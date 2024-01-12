Кандидат в президенты замерз, прождав трамвай в Екатеринбурге 25 минут

Далее пересели на метро. В холле на станции «Уралмаш» политик оценил перспективы строительства второй ветки. «Сколько раз я был в Екатеринбурге, а это раз семь, столько и слышал разговоры о строительстве второй ветки метро. Мы прогулялись по улице, прождали трамвай 25 минут, и я бы начал с наземного транспорта. Мы с командой оценивали, закупка 300 автобусов оценивается в 200 млрд — это половина бюджета Свердловской области», — сказал Даванков.