Классный руководитель Лукашенко получила от него подарок в день своего 100-летия

Классному руководителю президента Беларуси Александра Лукашенко Татьяне Карпеченко исполнилось 100 лет. Первые поздравления и подарки ей были вручены от имени президента, сообщает телеканал «Мир». Татьяна Карпеченко приняла цветы, корзинку с белорусской продукцией к столу, а также торты, подарки от телеканала «Мир», БРСМ.
Татьяна Карпеченко преподавала в Александрийской школе, где учился Александр Лукашенко, математику. Знала его и как коллегу в то время, когда он работал в родной школе учителем.