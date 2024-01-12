Определено ведомство, которое будет запускать дроны в Свердловской области

В документе прописаны функции министерства по выдаче разрешений на полеты гражданских беспилотников. Также в постановлении прописаны условия согласования.
«Если максимальная взлетная масса беспилотника превышает 30 кг или планируется полет на высоте более 150 м, а также вблизи аэродромов, над местами публичных мероприятий или официальных спортивных мероприятий, владельцам необходимо дополнительно получить разрешение в оперативном штабе региона», — пояснили в департаменте информационной политики.
С мая 2023 года на Среднем Урале был введен полный запрет на использование беспилотников всех типов. Исключение составляли только дроны, которые используют правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона и органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ. В конце прошлого года запрет ослабили. Запускать легкие беспилотники разрешили физическим и юридическим лицам. Однако для этого необходимо было получить разрешение «Аэронавигации Урала» и муниципалитета. Полеты не должны совершаться рядом с аэропортами и другими объектами транспортной инфраструктуры.