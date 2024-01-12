Шойгу доложили о росте выпуска некоторых видов высокоточных ракет в 5 раз

Об этом глава КТРВ Борис Обносов доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.
По словам Обносова, рост выпуска связан с расширением и модернизацией производства, увеличением численности персонала, повышением производительности труда и переходом к круглосуточной работе. Он добавил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год.
Шойгу поручил также усилить работы по модернизации обычных снарядов так, чтобы они стали высокоточными.
«Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», — сказал министр.
Корпорация разрабатывает и производит широкий спектр высокоточных вооружений, в том числе ракет различного назначения.
Кроме того, предприятие занимается гиперзвуковыми системами вооружения, комплексами стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», а также унифицированными системами морского вооружения.