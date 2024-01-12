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У главы Кубани появился статс-секретарь

КРАСНОДАР, 12 января, ФедералПресс. Названо имя статс-секретаря губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Подробности — в материале.
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Источник: РИА "Новости"

«Максим Слюсарев назначен статс-секретарем», — сказано в распоряжении губернатора.

Он будет отвечать за взаимодействие с иностранными и российскими партнерами, работать с внутриполитическим блоком, органами безопасности, оперштабом, антитеррористической комиссией. Также в его компетенции развитие проекта системы «Безопасный город».

Ранее Максим Слюсарев курировал департамент внутренней политики, был первым заместителем градоначальника Краснодара.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в МЦУ Краснодара сообщили, что за отсутствие отопления придется заплатить.