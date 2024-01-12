У главы Кубани появился статс-секретарь

«Максим Слюсарев назначен статс-секретарем», — сказано в распоряжении губернатора.
Он будет отвечать за взаимодействие с иностранными и российскими партнерами, работать с внутриполитическим блоком, органами безопасности, оперштабом, антитеррористической комиссией. Также в его компетенции развитие проекта системы «Безопасный город».
Ранее Максим Слюсарев курировал департамент внутренней политики, был первым заместителем градоначальника Краснодара.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в МЦУ Краснодара сообщили, что за отсутствие отопления придется заплатить.