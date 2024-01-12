Хоценко закроет кадровый вопрос в Омске казахстанцами

Омск для экономики и нашего региона и Российской Федерации обучает кадры, и многие из этих ребят студентов в том числе остаются жить и работать потом в нашем регионе и в нашей стране. Поэтому я считаю, что такой объект нам точно нужен, и мы сегодня все силы прикладываем, чтобы он у нас появился", — отметил Виталий Хоценко.