Хоценко закроет кадровый вопрос в Омске казахстанцами

Так, отвечая на вопрос о межвузовском кампусе мирового уровня, глава региона сообщил, что в омских вузах обучаются порядка 10 тысяч студентов, многие из которых из Казахстана. По словам губернатора, многие из студентов впоследствии остаются в Омске.
"Порядка десяти тысяч иностранных студентов обучается. Это много и для того, чтобы ещё больше иностранных студентов обучалась, нужно создавать условия. А тем более студент с Казахстана — это тот студент, которого не нужно переобучать. Он знает русский язык, ментальность та же самая.
Омск для экономики и нашего региона и Российской Федерации обучает кадры, и многие из этих ребят студентов в том числе остаются жить и работать потом в нашем регионе и в нашей стране. Поэтому я считаю, что такой объект нам точно нужен, и мы сегодня все силы прикладываем, чтобы он у нас появился", — отметил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области отметил, что по поручению президента в стране планируется создание не менее 25-ти межвузовских кампусов мирового уровня. Если Омск попадет в число победителей, то такой кампус появится и здесь, с земельным участком власти уже определяются, добавил Виталий Хоценко.