«Все деньги в Москве, а регионы выживают»: что обсуждал самый молодой кандидат в президенты РФ с челябинцами

«Россия моей мечты — это страна равных возможностей, где каждый может добиться успеха. Эти возможности начинаются с хорошего образования. Чтобы оно было таким по всей стране, нужно исправить перекосы в финансировании. Ненормально, что на одного школьника в Москве тратят в четыре раза больше бюджетных денег, чем в Челябинске», — заявил Даванков на встрече в гимназии № 1.
Даванков убежден, что большая проблема образования — огромная разница в финансировании между Москвой и регионами. Но, кроме этого, серьезные перемены нужны в самой системе, поскольку школа перестает готовить детей с системным и критическим мышлением.
Также он предложил расширить полномочия родительских советов, чтобы они могли влиять на все важные решения: введение формы, запрет телефонов, школьное меню и так далее.
Также кандидат «Новых людей» встретился с руководством и студентами Челябинского механико-технологического колледжа.
«Сейчас для молодежи главный вопрос — как устроиться на хорошую первую работу без опыта. Для этого государству нужно прогнозировать потребности экономики и регулярно обновлять учебные программы. А работодателям, которые берут специалистов без опыта, предоставлять льготы. Я уже внес законопроект о первой работе, который освободит молодых специалистов от выплат в Соцстрах», — подчеркнул Даванков.
В конце дня Владислав Даванков встретился с предпринимателями и молодежью Челябинска. Сегодня он выступает единым кандидатом от «Новых людей» и «Партии роста», и общение с предпринимателями — важная часть предвыборной программы. Встреча продлилась вдвое больше запланированного: почти два часа Даванков общался с переполненным залом на самые разные темы.
«Мое поколение выросло в логике сотрудничества. Мы были открыты миру. Сейчас нам предлагают логику изоляции. Но если нам нужно реальное развитие — нужно научиться друг другу доверять», — сказал Даванков.
«Говорят, что Челябинск — город суровых мужчин. Но на встрече было много успешных женщин, которые открывают здесь бизнес, занимаются IT и образованием. Моя цель — чтобы таких женщин в России становилось больше. Для этого нужно бороться со стереотипами, выравнивать зарплаты, чтобы на одних и тех же должностях женщины не получали на 30% меньше мужчин, и создавать все возможности тем, кто хочет гармонично совмещать семью и карьеру», — добавил он.
Владислав Даванков — самый молодой кандидат в президенты России. На момент выдвижения ему 39 лет. Родом из Смоленска. Отец — военный летчик. Дед — известный в мире химик. Владислав воспитывает сына и дочь. Выходец из бизнеса. Основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве.