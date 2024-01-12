«Все деньги в Москве, а регионы выживают»: что обсуждал самый молодой кандидат в президенты РФ с челябинцами

«Говорят, что Челябинск — город суровых мужчин. Но на встрече было много успешных женщин, которые открывают здесь бизнес, занимаются IT и образованием. Моя цель — чтобы таких женщин в России становилось больше. Для этого нужно бороться со стереотипами, выравнивать зарплаты, чтобы на одних и тех же должностях женщины не получали на 30% меньше мужчин, и создавать все возможности тем, кто хочет гармонично совмещать семью и карьеру», — добавил он.



Владислав Даванков — самый молодой кандидат в президенты России. На момент выдвижения ему 39 лет. Родом из Смоленска. Отец — военный летчик. Дед — известный в мире химик. Владислав воспитывает сына и дочь. Выходец из бизнеса. Основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве.