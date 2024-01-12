Хоценко рассказал, что делать со снегом в Омске

Хоценко отметил, что правительство работает над вопросом. Планируется повышать зарплату рабочим, менять технику и добирать людей. Губернатор отметил, что чудес ждать не стоит. Также Виталий Павлович отметил, что с проблемой сталкивается вся Россия зимой.