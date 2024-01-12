Хоценко рассказал, что делать со снегом в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Журналистка «Омск ТВ» задала вопрос о состоянии омских дорог из-за снегопада.
Хоценко отметил, что правительство работает над вопросом. Планируется повышать зарплату рабочим, менять технику и добирать людей. Губернатор отметил, что чудес ждать не стоит. Также Виталий Павлович отметил, что с проблемой сталкивается вся Россия зимой.
«Берёшь лопату, сел на бульдозер и поехал убирать. Ежедневно. Циклично, не ленясь, нужно заниматься этой проблемой», — закончил Хоценко.