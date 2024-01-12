Минобороны РФ впервые показало бомбу ФАБ-1500 с «умным» модулем

«Впервые публикуются кадры ФАБ-1500 с УМПК на предприятии КТРВ в Московской области», — говорится в сообщении.
В ходе визита на КТРВ Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа. Министр поручил модернизировать обычные боеприпасы, переделывая их в категорию высокоточных.
При этом Шойгу отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе СВО.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что применение бомб с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет уничтожать цели, не входя в зону систем ПВО противника.
Западные наблюдатели отмечали, что авиабомбы с УМПК парализуют атаки ВСУ: этот мощный боеприпас способен поражать бункеры на глубине 20 метров.
ФАБ-1500 имеет около 700 килограммов взрывчатки, ее точность попадания составляет 5 метров, а площадь поражения — больше двух квадратных километров. Модуль УМПК делает ее одной из самых дальнобойных. Фронтовой бомбардировщик Су-34 может нести две такие бомбы.