Минобороны РФ впервые показало бомбу ФАБ-1500 с «умным» модулем

ФАБ-1500 имеет около 700 килограммов взрывчатки, ее точность попадания составляет 5 метров, а площадь поражения — больше двух квадратных километров. Модуль УМПК делает ее одной из самых дальнобойных. Фронтовой бомбардировщик Су-34 может нести две такие бомбы.