Исполняющая обязанности первого вице-губернатора — председателя областного правительства Наталья Катина назначена координатором областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров 11 января 2024 года. Документ размещен на портале правовой информации.
С августа 2019 года и до настоящего времени этот блок курировал прежний глава правительства Виктор Кудряшов. В настоящее время он находится под следствием и содержится под арестом.
Виктору Кудряшову инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ). В этом же преступлении подозревается врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев: он также задержан и помещен в СИЗО. Обоим чиновникам вменяются махинации с бюджетными средствами при строительстве самарского метро.
Наталья Николаева.