Глава фракции «Слуга народа» в Раде признал, что людей отправляли на фронт без подготовки

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти страны уже сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые нередко пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.