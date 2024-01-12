Минобороны может получить право заключать контракт с судимыми иностранцами

Законопроект внесла группа депутатов Тульской областной думы. Они предлагают внести поправки в ст. 2. «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», а также в ст. 34 и ст. 51 закона «О воинской обязанности и военной службе».
«Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия. Кроме того, предлагается установить пресекательный срок — не позднее 1 марта 2024 г.», — отмечают авторы документа.
По мнению тульских депутатов, вносимые изменения расширят возможности комплектования ВС РФ и позволят быстрее достигнуть целей спецоперации. Авторы проекта подчеркнули, что на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации 29 сентября 2023 г. президент России Владимир Путин затронул тему добровольцев, которые пришли служить из мест лишения свободы. Глава государства отметил, что «они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере».
4 января Путин разрешил иностранцам, которые служат по контракту в составе ВС РФ или других воинских формированиях страны, получать российское гражданство. Вместе с ними на гражданство смогут претендовать члены их семей. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В своем указе президент отметил, что заявление на оформление российского гражданства смогут подавать и иностранцы, которые во время проведения спецоперации были уволены с военной службы в армии России по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также «в связи с прекращением действия военного положения».