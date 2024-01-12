Минобороны может получить право заключать контракт с судимыми иностранцами

В своем указе президент отметил, что заявление на оформление российского гражданства смогут подавать и иностранцы, которые во время проведения спецоперации были уволены с военной службы в армии России по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также «в связи с прекращением действия военного положения».