В Астане демонтировали памятник Назарбаеву

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Министерства обороны.