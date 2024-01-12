В Астане демонтировали памятник Назарбаеву

«Ранее из названия Нацуниверситета обороны убрали приставку “имени Первого Президента — Елбасы”. В связи с этим решили перенести памятник в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил», — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что сейчас статуя временно находится в одном из помещений министерства.
Памятник установили в июле 2020 года. В церемонии открытия принимал участие в том числе и действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Назарбаев был президентом республики с 1991 по 2019 год, его сменил Токаев, победивший на внеочередных выборах.