Британия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Как сообщали в офисе британского премьера, в рамках соглашения Великобритания обязана консультироваться с Украиной «в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России», и предоставлять «быструю и постоянную» помощь Киеву. Кроме того, договор закрепляет ряд мер, которые Великобритания принимала и будет принимать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, сотрудничество в сфере кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также оборонной промышленности.
«Если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами, то просто не было бы российской агрессии», — прокомментировал подписание документа господин Зеленский (цитата по УНИАН).
Сунак сегодня, 12 января, прибыл в Киев с визитом для подписания соглашения о сотрудничестве в области безопасности, а также чтобы объявить о новом пакете военной помощи Киеву на £2,5 млрд, который рассчитан на 2024 и 2025 годы.
На июльском саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны G7 договорились предоставить Украине гарантии безопасности. Сейчас переговоры по этому поводу украинская сторона ведет с США, Италией, Францией, Канадой и Японией. К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединился Евросоюз. Шесть стран ЕС не поддержали документ — Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия.
Эрдни Кагалтынов