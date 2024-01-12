Британия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Как сообщали в офисе британского премьера, в рамках соглашения Великобритания обязана консультироваться с Украиной «в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России», и предоставлять «быструю и постоянную» помощь Киеву. Кроме того, договор закрепляет ряд мер, которые Великобритания принимала и будет принимать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, сотрудничество в сфере кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также оборонной промышленности.