Евродепутат считает, что Молдавия вышла из сферы влияния России

«У нас есть подтверждение того, что Молдавии удалось выйти из сферы влияния Российской Федерации. За последние 2 года темпы реформ были высоки как никогда, реформ, которые блокировались годами, например, в области юстиции, в борьбе с коррупцией и отмыванием денег», — заявил Мурешан в пятницу в интервью телеканалу Moldova 1. Он не пояснил, как связано влияние РФ и проводимые в Молдавии реформы. Однако политик убежден, что Россия якобы старалась помешать евроинтеграции республики, но Москве это не удалось, ведь молдавское правительство не стало отказываться от проведения реформ.