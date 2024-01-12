Вице-премьер Мантуров проверил свердловские оборонные заводы. Фото

Статусного гостя сопровождали уральский полпред президента РФ Владимир Якушев и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. И новые двух- и трехсекционные трамваи 71−421Р «Довлатов» и 71−431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург.