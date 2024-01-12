Хоценко нашёл в Омске новое место для городских праздников

Во время пресс-конференции, прошедшей 12 января, губернатор Виталий Хоценко рассказал, что основные праздничные мероприятия Омска уедут на Левый берег.
О том, что городу необходимо сократить количество праздников на Соборной площади, глава региона заявил ещё минувшим летом. Причиной, по его словам, стало то, что ради мероприятий приходится слишком часто перекрывать проезд через центр города, из-за чего возникают пробки и страдают омичи.
«Нам нужна новая площадка для городских мероприятий. Мы пока видим, что это улица Лукашевича. Когда мы проезжаем мост, то слева Арена, а справа большое поле, которое можно использовать под строительство жилья, создание спортивных объектов».
В этом месте, по его словам, может появиться новый жилой микрорайон с соответствующей инфраструктурой. Поэтому разумно будет разместить здесь же площадь, способную по праздникам вмещать до ста тысяч человек.
Впрочем, произойдёт это не в ближайшее время: пока что такой проект хотят включить в мастер-план Омска до 2035 года, который сейчас как раз разрабатывается.