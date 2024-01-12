Лукашенко предрек грандиознейшие события

Лукашенко констатировал, что из числа сильных мира сего особенно американцы не хотят многополярности. «Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы… Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой “героизм”, “какой я крутой”, — заявил президент. Лукашенко выразил опасения, что эта дуга нестабильности может продолжиться и на другие регионы мира. “Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя”, — сказал он.