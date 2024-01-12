Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий

«Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям — очень шумным должен быть», — сказал Лукашенко в Минске на приеме от имени президента на старый Новый год. Его слова приводит пресс-служба главы белорусского государства.
«Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно. То ли еще будет», — добавил президент.
«Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы… Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой “героизм”, “какой я крутой”, — заявил президент. Лукашенко выразил опасения, что эта дуга нестабильности может продолжиться и на другие регионы мира. “Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя”, — сказал он.
Обращаясь к присутствовавшему на приеме премьер-министру Роману Головченко, глава государства сказал, что от правительства, да и от всех белорусов это во многом зависит.
Президент отметил, что на протяжении прошедшего 2023 года в Белоруссии шли к миру через созидание, укрепляли единство, государственные и ценностные основы белорусского общества. «Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно» , — подчеркнул Лукашенко.