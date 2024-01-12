Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий

«Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям — очень шумным должен быть», — сказал Лукашенко в Минске на приеме от имени президента на старый Новый год. Его слова приводит пресс-служба главы белорусского государства.