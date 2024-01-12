Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Небензя заявил, что резолюция СБ ООН по Красному морю была «немедленно нарушена»

Постоянный представитель России при ООН ранее отмечал, что авторы этого документа пытаются добиться легитимизации действий международной коалиции задним числом.
Небензя Василий
Источник: AP 2023

ООН, 12 января. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю была «немедленно нарушена» США и Великобританией, которые при поддержке союзников нанесли удары по территории Йемена. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Потому что [резолюция] была немедленно нарушена», — сказал он в ответ на вопрос о причине созыва РФ заседания по ударам США и Великобритании по Йемену.

СБ ООН 10 января принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда. 11 стран проголосовали за документ. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались от голосования. РФ перед голосованием предложила поправки к американскому документу, однако все они были отклонены. США и Великобритания голосовали против каждой из российских поправок.

Небензя отмечал, что авторы резолюции пытаются добиться легитимизации действий международной коалиции в Красном море задним числом. По его словам, Россию беспокоит, что принятая Совбезом резолюция может послужить поводом для развязывания военных действий в регионе.

ООН
дипломатия