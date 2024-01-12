Небензя заявил, что резолюция СБ ООН по Красному морю была «немедленно нарушена»

СБ ООН 10 января принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда. 11 стран проголосовали за документ. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались от голосования. РФ перед голосованием предложила поправки к американскому документу, однако все они были отклонены. США и Великобритания голосовали против каждой из российских поправок.