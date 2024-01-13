В НАТО допустили продолжение конфликта на Украине и после 2025 года

«Не думаю, что у нас будут большие трудности с точки зрения финансирования украинского усилия, которое является и нашим усилием, — считает заместитель генсека НАТО. — У нас не столько проблема финансирования, сколько проблема индустриальных мощностей, главным образом в Европе, потому что в течение 30 лет мы собирали дивиденды мира и думали, что после завершения холодной войны все будет тихо и спокойно».