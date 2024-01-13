Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил глава Белого дома, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, Министерство иностранных дел Йемена пригрозило, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных государств.