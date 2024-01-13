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Генерал ВСУ Сырский призвал поставить Украине американские штурмовики A-10

Генерал-полковник ВСУ, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский попросил поставить стране американские штурмовики А-10 Thunderbolt II и новые боевые вертолеты разных серий. По его словам, ВСУ необходимо надежное вооружение.
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Источник: AP 2023

«Я бы говорил о А-10 как о варианте, если они будут нам переданы. Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей для помощи пехоте», — сказал Александр Сырский агентству Reuters.

Кроме того, отметил господин Сырский, украинским военнослужащим необходимы американские ударные вертолеты, включая AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra, и UH-60 Black Hawk.

А-10 Thunderbolt II (неофициальное название — Warthog; «бородавочник») — одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков и бронемашин и других наземных целей. Он был принят на вооружение США в 1976 году.

Лусине Баласян