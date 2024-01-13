Генерал ВСУ Сырский призвал поставить Украине американские штурмовики A-10

«Я бы говорил о А-10 как о варианте, если они будут нам переданы. Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей для помощи пехоте», — сказал Александр Сырский агентству Reuters.