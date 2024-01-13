Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на выборы президента РФ

Центризбирком (ЦИК) России разослал приглашения в другие государства для участия в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года, при этом представителей недружественных стран ЦИК РФ решила не звать. Об этом «Известиям» рассказал член Центризбиркома РФ Павел Андреев, который в том числе отвечает за международное взаимодействие.