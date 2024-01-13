Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал низкие зарплаты омских учителей

На пресс-конференции губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил журналистам на вопрос о низких зарплатах учителей в регионе и рассказал, какие меры принимаются для их повышения.

По его словам, для педагогов действует компенсация коммунальных услуг, стимулирующие выплаты. В регионе введут дополнительный целевой набор для будущих учителей, готовых работать в селе.

«Работаем вместе с правительством России, с минпросвещения, чтобы решить большую задачу по выравниванию средней заработной платы по регионам», — отметил глава Омской области.

Напомним, на начало учебного года дефицит школьных учителей составлял около тысячи человек, причем большинство вакансий не были закрыты в Омске.

Также мы сообщали, что в одной из школ Омской области литературу пятиклассникам преподавал повар.