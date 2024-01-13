Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал низкие зарплаты омских учителей

По его словам, для педагогов действует компенсация коммунальных услуг, стимулирующие выплаты. В регионе введут дополнительный целевой набор для будущих учителей, готовых работать в селе.
«Работаем вместе с правительством России, с минпросвещения, чтобы решить большую задачу по выравниванию средней заработной платы по регионам», — отметил глава Омской области.
Напомним, на начало учебного года дефицит школьных учителей составлял около тысячи человек, причем большинство вакансий не были закрыты в Омске.
Также мы сообщали, что в одной из школ Омской области литературу пятиклассникам преподавал повар.