Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал низкие зарплаты омских учителей

На пресс-конференции губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил журналистам на вопрос о низких зарплатах учителей в регионе и рассказал, какие меры принимаются для их повышения.