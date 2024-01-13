Мирзиёев поручил пересмотреть систему военно-патриотического воспитания

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Накануне состоялось расширенное заседание Совета безопасности, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил и военно-административных секторов в 2023 году и задачам на ближайшую перспективу. Оно прошло под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент проанализировал результаты проведенной в 2023 году работы по дальнейшему укреплению обороноспособности страны и развитию Вооруженных Сил.
Дана критическая оценка деятельности министерств и ведомств, органов государственной власти на местах в данном направлении, заслушаны доклады ответственных руководителей.
Обсуждены вопросы совершенствования системы патриотического воспитания военнослужащих и молодежи, дальнейшего развития национальной армии и укрепления обороноспособности страны, повышения эффективности работы военно-административных секторов и оборонно-промышленного комплекса.
Особо подчеркнуто, что в условиях глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей, прежде всего подрастающего поколения, возрастают роль и значение военно-патриотического воспитания.
«Сегодня каждый из нас должен быть истинным патриотом Родины и в этом духе воспитывать свою молодежь», — сказал Мирзиёев.
В связи с этим глава государства дал конкретные поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания. Отметил важность вовлечения юношей и девушек в процесс реформ в стране, создания условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала.
Как отмечалось в ходе заседания, в настоящее время на базе современной инфраструктуры Вооруженных Сил и моноцентров организована работа по воспитанию молодежи в духе военного патриотизма. Глава государства отметил необходимость расширения этих мероприятий, наладив обучение востребованным профессиям и оказанию молодежи поддержки в виде субсидий для начала трудовой деятельности.
Также поставлена задача усилить военно-патриотические мероприятия в медиапространстве в целях укрепления гражданской позиции молодежи.
Рассмотрели также вопросы укрепления оборонной мощи страны, повышения боеспособности войск, а также развития военной науки. Президент поставил задачи по дальнейшему совершенствованию системы боевой готовности на основе инновационных и научных подходов, внедрению современных военных и научных разработок по обмену информацией и принятию решений.
На заседании подчеркнуто, что информационная и кибербезопасность останутся важными задачами в сфере обеспечения национальной безопасности страны.
В данном контексте указано на необходимость ускорения цифровизации Вооруженных Сил и правоохранительных органов, объединения всех информационных ресурсов министерств и ведомств в единое безопасное информационное пространство.
Определены первостепенные задачи организации системной работы в национальной армии и среди населения по повышению бдительности и цифровой культуры в сфере кибербезопасности.
На заседании также обозначили актуальные задачи по дальнейшему развитию оборонно-промышленного комплекса, совершенствованию системы охраны государственной границы, обеспечению общественной безопасности, а также повышению эффективности работы по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий и техногенных катастроф.
Президент подчеркнул, что социальная поддержка и забота о военнослужащих и их семьях останется важным направлением государственной политики.
В завершение заседания Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил всех военнослужащих и народ Узбекистана с 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины, а также выразил свои наилучшие пожелания.