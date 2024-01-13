Мирзиёев поручил пересмотреть систему военно-патриотического воспитания

Как отмечалось в ходе заседания, в настоящее время на базе современной инфраструктуры Вооруженных Сил и моноцентров организована работа по воспитанию молодежи в духе военного патриотизма. Глава государства отметил необходимость расширения этих мероприятий, наладив обучение востребованным профессиям и оказанию молодежи поддержки в виде субсидий для начала трудовой деятельности.