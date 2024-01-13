Глава СЖР заявил о разделении российской журналистики на два лагеря

В преддверии Дня российской печати 13 января, утвержденного президиумом Верховного совета России в 1991 году, Соловьев отметил, что у всех «болит душа» за спецоперацию.
Кроме того, глава Союза отметил, что показательным периодом в новой истории российской журналистики стали ковидные времена, когда на прочность корреспондентов и редакторов испытывала и эпидемиологическая ситуация.
«За последние, наверно, три-четыре года мы пережили все вместе много потрясений. И годы, когда был ковид, по сути это была такая, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но в эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив», — указал он, добавив, что многие журналисты проявили себя героически, зайдя в красную зону и проведя прямые включения.
Соловьев добавил, что в День российской печати во всех регионах страны пройдут торжественные встречи и награждения работников СМИ.
«Практически во всех регионах страны происходят какие-то встречи руководства регионов с журналисткой общественностью, награждения журналистов. Тринадцатого числа, конечно, по всей стране состоятся какие-то встречи, какие-то торжественные заседания, награждения журналистов, это очень важно», — заключил он.
Ранее, 12 января, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила победителей ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности «Совет Федерации — палата регионов». По словам главы Совфеда, следование правде и этике, а также патриотизм журналистов позволяют успешно противодействовать западной пропаганде. Она также затронула вопросы интеграции воссоединенных регионов и отметила важность освещения в СМИ тем, касающихся восстановления этих субъектов РФ.
До этого, 11 января, ведущий программы «Наука и техника» на телеканале РЕН ТВ Михаил Борзенков удостоился премии правительства РФ. По его словам, секрет успеха передачи в «человеческом» языке подачи научных фактов. Награду за также забрала руководитель программы Юлия Засько.