Глава СЖР заявил о разделении российской журналистики на два лагеря

«За последние, наверно, три-четыре года мы пережили все вместе много потрясений. И годы, когда был ковид, по сути это была такая, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но в эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив», — указал он, добавив, что многие журналисты проявили себя героически, зайдя в красную зону и проведя прямые включения.