Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

За последнее время польская авиация не раз сообщала о реагировании на полеты российских самолетов, в частности 1 и 2 января. В конце декабря, после взрывов в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове и Днепре в польских вооруженных силах сообщили о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом. Генштаб Польши предположил, что речь идет о российской ракете, однако военные не смогли обнаружить ее следы после изучения местности.