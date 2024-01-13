Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов

«Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия. Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — сказал Рогов.