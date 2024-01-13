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Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку западных стран, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Украина, армия
Источник: Reuters

«Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимания и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, на данный момент рассматриваются два сценария.

«Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия. Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — сказал Рогов.