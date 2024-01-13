Генпрокуратура: 1396 человек осудили по делам о январских событиях

Генпрокуратура также сообщила, что расследование продолжается.
«Относительно расследования январских событий сообщаем, что оно продолжается, в связи с чем сведения, согласно требованиям ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат. В то же время лица, в отношении которых добыто достаточно доказательств об их причастности к указанным событиям, уже привлечены к уголовной ответственности. На сегодня осуждены 1396 человек».
574 человека осуждены за участие в массовых беспорядках, 12 из них — за организацию массовых беспорядков.
Также в ведомстве рассказали, что в рамках трагических событий было похищено 2960 единиц оружия, из которых нашли более тысячи. Остальное оружие все еще ищут.