Генпрокуратура: 1396 человек осудили по делам о январских событиях

«Относительно расследования январских событий сообщаем, что оно продолжается, в связи с чем сведения, согласно требованиям ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат. В то же время лица, в отношении которых добыто достаточно доказательств об их причастности к указанным событиям, уже привлечены к уголовной ответственности. На сегодня осуждены 1396 человек».