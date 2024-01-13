Глава Красноярска рассказал об основных направлениях развития города в 2024 году

— 400-летие Красноярска. В этом году продолжится модернизация Центрального парка, благоустройство набережных, скверов, дворов, а также внедрение экологичного общественного транспорта. Готовятся проекты реконструкции Мемориала Победы и будущего «Суриков-центра»;