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Глава Красноярска рассказал об основных направлениях развития города в 2024 году

Мэр Владислав Логинов представил планы развития краевой столицы в 2024 году.
Источник: Комсомольская правда

В своем телеграм-канале глава города опубликовал карточки с ключевыми акцентами в предстоящей работе.

— Красноярцы должны видеть и чувствовать изменения к лучшему — это главный ориентир, — отметил Логинов.

Ключевые акценты на 2024 год:

— 400-летие Красноярска. В этом году продолжится модернизация Центрального парка, благоустройство набережных, скверов, дворов, а также внедрение экологичного общественного транспорта. Готовятся проекты реконструкции Мемориала Победы и будущего «Суриков-центра»;

— Забота о красноярцах на СВО и их семьях;

— Строительство школ. Ряд существующих объектов ждет обновление. Также особое внимание уделят безопасности и питанию в образовательных учреждениях;

— Ремонт дорог;

— Сохранение зеленого фонда;

— Строительство метро.