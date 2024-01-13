Глава Красноярска рассказал об основных направлениях развития города в 2024 году

В своем телеграм-канале глава города опубликовал карточки с ключевыми акцентами в предстоящей работе.
— Красноярцы должны видеть и чувствовать изменения к лучшему — это главный ориентир, — отметил Логинов.
Ключевые акценты на 2024 год:
— 400-летие Красноярска. В этом году продолжится модернизация Центрального парка, благоустройство набережных, скверов, дворов, а также внедрение экологичного общественного транспорта. Готовятся проекты реконструкции Мемориала Победы и будущего «Суриков-центра»;
— Забота о красноярцах на СВО и их семьях;
— Строительство школ. Ряд существующих объектов ждет обновление. Также особое внимание уделят безопасности и питанию в образовательных учреждениях;
— Ремонт дорог;
— Сохранение зеленого фонда;
— Строительство метро.