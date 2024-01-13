Глава госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук сложила полномочия

Яна Гайдук сообщила, что накануне она приняла решение о завершении своей работы председателем ГК РБ по молодежной политике.
«Никакой драмы нет. Меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке (хотя гуляют интересные вариации). Планы и мысли мои все также конструктивны. Я двигаюсь дальше», — отметила она.
Яна Гайдук поблагодарила активистов общественных и молодежных организаций, волонтеров, специалистов в муниципалитетах, а также своих коллег.