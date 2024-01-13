Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне посетил Киев

Накануне Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак объявил о новом пакете военной помощи в £2,5 млрд. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно не предполагает участия Лондона в конфликтах на территории Украины.