Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне посетил Киев

В рамках визита Стефан Сежурне намерен обсудить с представителями Украины вопросы военной помощи и коллективной безопасности, говорится в сообщении МИДа. «Помощь Украине означает гарантию победы демократии», — заявил Сежурне накануне, вступая в должность министра иностранных дел (цитата по BFMTV).
Накануне Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак объявил о новом пакете военной помощи в £2,5 млрд. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно не предполагает участия Лондона в конфликтах на территории Украины.
12 января главой МИД Франции был назначен 38-летний лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Сежурне сменил на этом посту Катрин Колонну, которая была министром иностранных дел с 20 мая 2022 года.