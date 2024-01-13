Журналист: у еврореферендума Санду есть несколько ловушек

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Еврореферендум, который президент Молдовы Майя Санду предложила провести одновременно с парламентскими и президентскими выборами, содержит в себе несколько ловушек, одна из которых напрямую касается нейтралитета страны — такую точку зрения в телеэфире высказал молдавский журналист Дмитрий Чубашенко.
Первой ловушкой журналист считает само участие в референдуме, даже при условии голосования против, так как все дискуссии о евровекторе Молдовы ведутся в стране так или иначе в рамках повестки действующей власти.
Ранее экс-башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что в референдум по вопросу о вступлении Молдовы в ЕС необходимо включить вопрос о незыблемости нейтрального статуса республики.
«Насколько я понимаю, Ирина Влах тоже позиционирует себя как проевропейский политик. Говорит, что она за ЕС и евроинтеграцию, как и многие другие — тот же Кику (Ион Кику — экс-премьер Молдовы, — прим. ред.), тот же Чебан (Ион Чебан — нынешний мэр Кишинева, — прим. ред). Они говорят: эта власть неправильно проводит курс на евроинтеграцию, а надо проводить его правильно, и объясняют, что нужно исправить. Дискуссия ведется, опять же, в рамках повестки власти. Это первая ловушка», — полагает Чубашенко.
Он указал и на вторую, по его мнению, ловушку, которая заключается в несовместимости членства Молдовы в ЕС и сохранения республикой прописанного в Конституции нейтрального статуса.
«Членство в ЕС означает, что государство должно следовать общей политике союза — внешней, оборонной безопасности. В ЕС сейчас говорят, что нужно создавать собственные вооруженные силы. НАТО сейчас очень активно осваивает Молдову — при всем ее нейтралитете… И если сторонника евроинтеграции спросить: ты выбираешь евроинтеграцию без нейтралитета или с нейтралитетом, но она будет тормозиться? Конечно, сторонники выберут первый вариант», — отмечает Дмитрий Чубашенко.
По его мнению, разговоры о нейтралитете Молдовы в настоящее время более характерны в республике для евроскептиков.
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. Под занавес минувшего года депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, они предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.