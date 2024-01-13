Журналист: у еврореферендума Санду есть несколько ловушек

«Насколько я понимаю, Ирина Влах тоже позиционирует себя как проевропейский политик. Говорит, что она за ЕС и евроинтеграцию, как и многие другие — тот же Кику (Ион Кику — экс-премьер Молдовы, — прим. ред.), тот же Чебан (Ион Чебан — нынешний мэр Кишинева, — прим. ред). Они говорят: эта власть неправильно проводит курс на евроинтеграцию, а надо проводить его правильно, и объясняют, что нужно исправить. Дискуссия ведется, опять же, в рамках повестки власти. Это первая ловушка», — полагает Чубашенко.