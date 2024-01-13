Экс-премьер Польши заявил о «глубоко тревожной» ситуации на Украине

Моравецкий возглавлял правительство Польши в 2017—2023 годах. Он ушел в отставку после парламентских выборов, на которых победила оппозиционная коалиция, а премьером снова стал Дональд Туск. Моравецкий говорил о желании однажды возглавить партию «Право и справедливость» (PiS) и не стал исключать свое участие в ближайших выборах президента Польши, которые пройдут в следующем году.