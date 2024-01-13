Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

Он также пригрозил принимавшим участие в ракетном ударе по Йемену Соединенным Штатам и Великобритании «скорым ответом». Амер уточнил, что присутствие военных кораблей США в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе нельзя считать нормальным положением вещей. В связи с этим хуситы планируют их атаковать.