ЦИК Молдовы до 15 января обязал политические партии сдать отчеты о финансовом управлении

«Партии, получающие ассигнования из государственного бюджета, представляют отчет в Счетную палату. Отчет должен быть подписан руководителем и казначеем политической партии. Они оба несут ответственность за правильность представленных данных и информации, а также за их непредставление. Если отчет о финансовом управлении подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя политической партии, то оно представляет подтверждение Агентства государственных услуг», — заявили в комиссии.