ЦИК Молдовы до 15 января обязал политические партии сдать отчеты о финансовом управлении

Центральная избирательная комиссия предупредила политические партии, что последний день представления отчетов о финансовом управлении за второе полугодие 2023 года — 15 января.
Как отметили в ЦИК, отчет представляется в электронном формате, через систему «Финансовый контроль».
«Партии, получающие ассигнования из государственного бюджета, представляют отчет в Счетную палату. Отчет должен быть подписан руководителем и казначеем политической партии. Они оба несут ответственность за правильность представленных данных и информации, а также за их непредставление. Если отчет о финансовом управлении подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя политической партии, то оно представляет подтверждение Агентства государственных услуг», — заявили в комиссии.
Центризбирком также обратил внимание, что непредставление или несвоевременное представление политическими партиями отчета о финансовом управлении, в том числе представление неполных данных, является нарушением положений законодательства и влечет за собой ответственность в соответствии с законом.
До сих пор шесть политических партий представили свои финансовые отчеты в ЦИК.