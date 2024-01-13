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Политолог заявил о смене Будановым позиции по России

Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов резко изменил свою позицию по России. Об этом 12 января заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
Буданов Кирилл
Источник: Reuters

«Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад — о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но опять же мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — рассказал он YouTube-каналу «Да это так».

Корнейчук отметил, что через интервью с государственными деятелями и аналитику в СМИ украинцев готовят к заморозке конфликта. По его словам, для этого гражданам страны будут рассказывать о невозможности противостоять военному и экономическому превосходству России.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Накануне, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах» и это пошло на пользу американцам.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.