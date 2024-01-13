Политолог заявил о смене Будановым позиции по России

«Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад — о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но опять же мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — рассказал он YouTube-каналу «Да это так».