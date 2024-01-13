Парламент Молдовы в 2023 году принял рекордное число посетителей

«Всего было организовано 359 информационных визитов, около 90% экскурсантов пришли в парламент впервые, а некоторые из них также присутствовали на пленарных заседаниях законодательного форума», — отмечает пресс-служба.
Почти 60% посетителей прибыли из различных районов страны, чуть более 31% экскурсантов — из Кишинева. Отмечается, что в прошлые годы наблюдалась обратная картина, большинство посетителей были из столицы.
Из общего числа участников экскурсий около 10% составили иностранные граждане из 16 стран, в том числе из США, Румынии, Германии, Италии, Австрии, Голландии, Израиля, Монголии, Мексики.
Программа посещений парламента была запущена в 2014 году, с тех пор ею воспользовались более 55 000 человек.