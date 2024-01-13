NYT сообщила о снижении эффективности применения кассетных снарядов ВСУ

США поставили на Украину кассетные снаряды «не от хорошей жизни», у них дефицит обычных, заявлял президент России Владимир Путин. Он также предупреждал, что у Москвы есть запасы разных типов кассетных боеприпасов и что их могут применить в качестве «зеркального ответа».