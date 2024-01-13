Мусульмане сорвали попытку сожжения Корана в Нидерландах

Акция, согласованная властями, должна была пройти в городе Арнем на востоке страны. Об акции узнали мусульмане, проживающие в городе, и около 12 часов дня собрались на площади Янсплейн. Мэр Арнема Ахмед Маркуш попросил их покинуть площадь, а когда те отказались, вызвал полицию.
Вагенсвельд попытался провести акцию, пока полицейские отгоняли протестующих. Но в итоге демонстрантам удалось прорваться, и они напали на лидера Pegida. Также произошли столкновения с сотрудниками полиции. Вагенсвельд и несколько полицейских пострадали, троих человек арестовали.
«Я понимаю печаль и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги. Но насилие недопустимо», — прокомментировал произошедшее мэр Маркуш.
В октябре того же года суд в Швеции признал мужчину виновным в разжигании межнациональной вражды после того, как он опубликовал в соцсетях видео, на котором показано, как Коран сжигается вместе с беконом на гриле. Мужчину приговорили к условному сроку.