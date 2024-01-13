Мусульмане сорвали попытку сожжения Корана в Нидерландах

Акция, согласованная властями, должна была пройти в городе Арнем на востоке страны. Об акции узнали мусульмане, проживающие в городе, и около 12 часов дня собрались на площади Янсплейн. Мэр Арнема Ахмед Маркуш попросил их покинуть площадь, а когда те отказались, вызвал полицию.

Вагенсвельд попытался провести акцию, пока полицейские отгоняли протестующих. Но в итоге демонстрантам удалось прорваться, и они напали на лидера Pegida. Также произошли столкновения с сотрудниками полиции. Вагенсвельд и несколько полицейских пострадали, троих человек арестовали.

В декабре 2023 года в Дании приняли закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями. Закон предусматривает в том числе уголовную ответственность за сожжение Корана и других имеющих важное значение для религиозных общин книг — до двух лет лишения свободы. Под «ненадлежащим обращением» понимается сжигание, проливание жидкости на священную книгу, а также наступание на нее, пинание ногой, уничтожение путем разрывания, разрезания или протыкания ножом.