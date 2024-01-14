Нетаньяху назвал новое условие для окончания войны в секторе Газа

«Мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе с Египтом]. В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь [в эксклав] попадет еще больше оружия. Очевидно, нам нужно закрыть его. Есть несколько вариантов, и мы еще не приняли решение», — сказал он.