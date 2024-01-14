NYT: атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов на 30%

По данным NYT, с учетом атаки на более чем 60 объектов Йемена у хуситов сохраняется вооружение, которое «базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещено или спрятано». По словам собеседников газеты, проблемы возникли также с обнаружением целей, поскольку последние годы американские спецслужбы не уделяли внимания сбору разведданных о хуситах и их складах с оружием.
В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали 60 объектов Йемена, включая радары, системы противовоздушной обороны, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Хуситы сообщали, что в результате обстрелов погибли пять военных.
Спустя сутки, ночью 13 января, американские войска в одностороннем порядке атаковали радиолокационную станцию хуситов в столице Йемена Сане. Британские и американские власти утверждают, что атака стала ответом на участившиеся с декабря 2023 года обстрелы международных судов в Красном море.
Лусине Баласян