NYT: атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов на 30%

По данным NYT, с учетом атаки на более чем 60 объектов Йемена у хуситов сохраняется вооружение, которое «базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещено или спрятано». По словам собеседников газеты, проблемы возникли также с обнаружением целей, поскольку последние годы американские спецслужбы не уделяли внимания сбору разведданных о хуситах и их складах с оружием.