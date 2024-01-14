Politico узнала о плане «лестничного» финансирования правительства США

В ноябре прошлого года президент Джо Байден подписал закон о временном бюджете, который позволил продлить финансирование работы части ведомств до 19 января, а остальных — до 2 февраля. Однако в него не попала помощь Украине и Израилю, запрошенная президентом. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом выделил средства и на обеспечение безопасности американской границы на юге, а также ужесточил миграционное законодательство. До ухода на рождественские каникулы демократы и республиканцы так и не смогли договориться по помощи Украине.